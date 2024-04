Rosse | assalto a casa Honda A Suzuka un digiuno che dura da vent’anni Max? Il solito favorito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Per ora niente banzai. Ala pioggia ha praticamente azzerato le indicazioni del venerdì. Poche macchine hanno girato sul bagnato e il miglior tempo dell’australiano Piastri con la McLaren è da prendere con le molle. Da segnalare il botto spettacolare di Sargeant: pilota illeso, monoposto danneggiata ma recuperabile per la corsa. La Williams, comunque, anche in Giappone dovrebbe essere priva della vettura di scorta. In Australia per…penuria di mezzo proprio Sargeant era stato costretto a restarsene in tribuna, dopo che Albon aveva distrutto l’auto in prova ma era stato preferito all’americano, appunto Sargeant, per il Gp. Tornando ai top team, per quello che si è visto, Verstappen rimane ilper il Gran Premio del Giappone. Tra l’altro l’olandese è un fenomeno anche sul bagnato. In compenso la Ferrari non è parsa lontana dalla Red ...