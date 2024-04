Romeo apre la porta | “Vannacci? Ci può stare in lista | ma solo con i leghisti storici”

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 aprile 2024) La campagna elettorale per le europee è iniziata e Il Tempo affronta il quadro con Massimiliano, capogruppo al Senato della Lega.Ormai le forze politiche hanno lasciato i blocchi di partenza in vista delle elezioni di giugno. In che direzione va la Lega? «Stiamo mettendo in evidenza il fatto che bisogna cambiare a tutti i costi l'Unione Europea, mandando a casa chi ha dettato l'agenda green con un'impostazione ideologica, folle. Ci riferiamo ai socialisti europei che hanno condizionato tutta l'impronta politica sulla transizione energetica, affrontata in modo ideologico e non tenendo conto della gradualità e della sostenibilità economica. In questo contesto, noi ci contrapponiamo, con convinzione, soprattutto alla direttiva sulle case green che, per quanto sia stata modificata, è ancora molto gravosa e potrebbe coalle famiglie italiane tra ...