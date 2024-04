Roma | Mancini | “Sono l’uomo più felice del mondo”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) “Il derby vinto dopo tanto, con un mio gol, mi rendepiùdel. Non vincevamo da tanto, i tifosi se lo meritano. Loro cisempre stati, anche quando abbiamo perso. Il gol mi rende, ma l’importante era vincere per la classifica e tutti i tifosi“. A dirlo è il difensore della, Gianluca, ai microfoni di DAZN dopo il successo per 1-0 ottenuto contro la Lazio. “I pantaloncini li ho regalati ai tifosi, la maglia voglio tenerla per me – continua il difensore –contento, l’inchino è per questa fantastica curva. C’è un affetto reciproco“. Il difensore ammette di aver “avuto qualche problemino fisico, ma nell’intervallo ho preso qualcosa. In queste partite esco solo se ho la gamba rotta, in panchina starei troppo ...