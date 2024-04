Roma | le pagelle di CM | Mancini inchino e denti stretti A Dybala basta un tocco

(Di sabato 6 aprile 2024) Svilar 6: Esordio di fuoco in un derby dopo averlo sfiorato in coppa Italia. Nel primo tempo Mile si occupa solo di gestire il traffico coi...

Lecce- Roma 0-0 Svilar 7: prodigioso in tante occasioni Karsdorp 5,5: dalle sue parti nascono le occasioni del Lecce, spesso saltato (38` s.t. Cel... (calciomercato)

Roma - Lazio 1-0 Mandas 5,5: Qualche brivido nel primo tempo su una respinta non perfetta e un rinvio sbilenco su Lukaku. Può fare poco sul... (calciomercato)

Roma-Lazio 1-0, pagelle biancocelesti: Immobile fantasma, che errore Romagnoli - Allo stadio Olimpico è la Roma che vince il derby contro la Lazio 1-0. Decisiva la rete di Mancini al 42'. LE pagelle DELLA LAZIO MANDAS 5 Un intervento su Pellegrini da fuori tutt'altro che sicuro, ...leggo

pagelle Roma - Lazio: Guendouzi ha anima. Romagnoli distratto, Ciro non c'è - MANDAS 6: Tocca ma non respinge la testata di Mancini: troppo forte per evitare il gol. Qualche pericolo di troppo corso sul pressing Romanista, nella ripresa il palo lo salva su El Shaarawy ...lalaziosiamonoi

Le pagelle di Milan-Lecce: Gonzalez e Pongracic fanno tutto bene, flop Banda. Errori pesanti dai mediani - Sbaglia però ogni tocco ed in un paio di circostanze lancia gli avversari in ripartenza con improbabili tentativi di dribbling a rientrare Krstovic 5 – Scrivere di volta in volta le pagelle degli ...calciolecce