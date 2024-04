Roma-Lazio | Tudor | “Ci sia l’antagonismo | ma anche il rispetto per il calcio”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 6 aprile 2024), 6 aprile 2024 – “A me queste partite sono sempre piaciute, ma alla fine èvero che è una partita come tutte le altre. Sono vere entrambe le cose, va interpretata bene perché non puoi scappare dalle emozioni del prepartita”. Così il tecnico della, Igor, prima di affrontare ladi De Rossi:per lui si tratta del primo derby da allenatore. “Questa partita ti deve dare qualcosa in più senza perdere la testa, un derby va vissuto in questo modo. C’è il giusto antagonismo, ma poi ci deve sempre essereper il. Dare emozioni, questo è sport e questo è il derby”. La“è una squadra che ha qualità nel gioco e De Rossi ha fatto un buon lavoro. Devo ammettere che sarà molto difficile, due ...