Roma-Lazio | sventato scontro tra ultras con mazze e bastoni

(Di sabato 6 aprile 2024) Pubblicato il 6 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Unotra due gruppi di tifosi laziali enisti è statoquesta mattina, intorno alle ore 9.30, vicino allo stadio Olimpico dove nel pomeriggio si gioca il derby. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, un gruppo di circa 200 tifosi Laziali, a volto coperto, si è spostato da Giusti della Farnesina verso il Bar River. Lì circa 100 tifosinisti gli sono andati incontro per arrivare al contatto. I servizi di ordine pubblico preventivi, messi in atto dalla Questura difin dalla giornata di ieri, hanno consentito, in pochissimo tempo, di separare le due frange di tifosi, anche con il lancio di lacrimogeni. Un tifosonista di 41 anni è stato arrestato dagli agenti del ...

