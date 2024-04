Roma-Lazio | MOVIOLA LIVE | Isaksen chiede un rigore Due ammonizioni

Claudio Corbolotti, chi è il capo ultrà laziale arrestato dopo gli scontri di oggi al derby - Claudio Corbolotti è stato arrestato dalla polizia per i disordini avvenuti questa mattina non lontano dallo stadio Olimpico molte ore prima del Derby Roma-Lazio che si sta disputando in questi minuti ...ilmessaggero

Derby Roma-Lazio, l'esultanza al gol di Mancini al Roma Club New York - L'entusiasmo dei tifosi giallorossi al ristorante "Kestè Pizza e Vino" di Roberto Caporuscio, che si trova a Wall Street a 800 metri da World Trade Center ...corrieredellosport

DIRETTA - Roma - Lazio 1-0: Tudor opta per tre sostituzioni, si riparte - Corner per la Roma. 41' Ingenuità di Romagnoli che dà la palla a Lukaku, ma il belga non la stoppa bene e la Lazio può immediatamente recuperare. 38' Intraprendente Gila, trova Kamada che crossa in ...lalaziosiamonoi