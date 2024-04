Roma-Lazio | Immobile polemico in diretta | frase diretta ai giallorossi

(Di sabato 6 aprile 2024) Ciroparla dopoe pronuncia unache è destinata a fare polemica. L’attaccante biancoceleste lo ha detto in. Il derby della capitale traè terminato con la vittoria deie non con poche polemiche: ad infiammare il post gara è statoche ha pronunciato unache farà discutere. La vittoria per 1-0 grazie alla rete di Mancini nel primo tempo ha permesso alladi tenere ben saldo il quinto posto e sperare ancora nel raggiungimento del quarto, occupato dal Bologna. De Rossi vince il suo primo derby da allenatore e avvicina la propria squadra alla zona Champions. La, dal canto suo, perde altri ...

(Adnkronos) – La Roma batte la Lazio 1-0 e vince il derby in calendario oggi per la 31esima giornata della Serie A 2023-2024. I giallorossi si aggiudicano la stracittadina con il gol di Mancini , a ... (seriea24)

Il derby della Capitale va alla Roma . L’1-0 siglato da Mancini basta alla squadra di De Rossi per battere la Lazio di Tudor e conquistare i tre punti fondamentali in ottica Champions. Come ogni ... (ilnapolista)

E’ delirio in casa Roma per la vittoria del derby contro la Lazio nella sfida della 31ª giornata del campionato di Serie A. La gara dell’Olimpico si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol ... (calcioweb.eu)

Mancini sventola una bandiera biancoceleste con un ratto al termine di Roma-Lazio: cosa rischia e i precedenti - La Roma vince contro la Lazio grazie al gol di testa di Mancini. Il difensore ha sbloccato la gara e siglato la rete della vittoria al 42', quando viene servito bene da Dybala su ...ilgazzettino

Roma-Lazio 1-0: Tudor: "Molti giocano ancora seguendo le indicazioni di Sarri... - Roma è giallorossa . Serviva la vittoria per la classifica e per rimettere le cose in ordine dopo un periodo decisamente troppo lungo di difficoltà in questa specifica partita. A Roma doveva tornare i ...informazione

Roma-Lazio, Castellanos in Mixed: “Risultato Potevamo recuperare. Ai tifosi…” - Le parole del calciatore biancoceleste, intervenuto pochi minuti dopo il triplice fischio del match direttamente dalla pancia dell'Olimpico ...cittaceleste