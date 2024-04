Roma-Lazio | Immobile polemico | “C’è chi esulta con stile e chi meno”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) “Abbiamo avuto potenziali occasioni nel primo tempo, ma il derby è una partita molto tesa e tirata. Tutto quello che ti capita dovresti trasformarlo in gol. Siamo amareggiati, ci aspettavamo qualcosa di diverso e i tifosi lo avrebbero meritato. Peccato perché sarebbe stata una bella opportunità per il rilancio. Le cose negative non arrivano mai una alla volta, ma tutte insieme. Bisogna stringere i denti. Non riusciamo a esprimere al meglio la fase offensiva, non siamo mai pericolosi. Il fatto di aver cambiato in corsa e tutto quello che c’è stato intorno all’addio di Sarri ci ha scombussolato. Non siamo riusciti a capovolgere la situazione a livello emotivo”. A dirlo è il l’attaccante della, Ciro, ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 1-0 ottenuto contro la. “Non siamo stati abbastanza bravi a tenere il passo e ...