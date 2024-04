Roma-Lazio | Caicedo su Twitter contro Mancini | “Sei imbarazzante”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) Come ogni derby di, anche quello concluso poche ore fa ha lasciato delle scorie. Oggetto delle polemiche in questo caso è Gianluca, match winner con il suo colpo di testa, che nei festeggiamenti finali ha sventolato una bandiera a tinte biancocelesti raffigurante un ratto. L’exFelipesusi è scagliatoil difensore della Nazionale. “sei“, ha scritto l’ecuadoregno, scatenando i tifosinisti nelle risposte. Va detto che a freddo nel post partitasi è scusato per il suo gesto. #sei— Felipe(@Felipao) April 6, 2024 SportFace.