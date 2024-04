Roma-Lazio | arrestato il capo ultras biancoceleste | NOME

(Di sabato 6 aprile 2024) E’ stata una giornata di tensione aper il derby tra giallorossi e la: nel pre-partita si sono registrati scontri tra tifosi. La partita si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol del difensore Mancini e la squadra di De Rossi continua la marcia inarrestabile verso le zone altissime. Secondo quanto riporta Agi è Claudio Corbolotti, ildalla polizia prima della partita della 31ª giornata del campionato di Serie A. Gli altri provvedimenti Insieme a Corbolotti sono stati arrestati altre due persone. Si tratta di due tifosi giallorossi, tra cui una donna fermata dentro allo stadio per resistenza a pubblico ufficiale. Denunciati sei tifosi in possesso di fumogeni: quattronisti e due laziali. La posizione di altri due ...

2024-04-06 21:30:00 Fermi tutti! Da un Derby all’altro, la Roma di Daniele De Rossi ritrova la vittoria che negli anni di Mourinho era passata di moda come lo stesso José. Dybala ... (justcalcio)

(Adnkronos) – Un'enorme bandiera biancoceleste, con i colori della Lazio, e un ratto sul vessillo. Gianluca Mancini , autore del gol che ha dato alla Roma la vittoria nel derby per 1-0, sceglie ... (webmagazine24)

Ligue 1, si ferma il PSG: Clermont vicino all’impresa - Una serata di calcio europeo che ha dell'incredibile. Dopo quanto successo nella cornice italiana dello Stadio Olimpico, dove la Roma ha battuto la Lazio, in ...footballnews24

Serie A, Milan-Lecce 3-0, Roma-Lazio 1-0, Empoli-Torino 3-2 - Con un gol di Mancini la Roma vince il derby con la Lazio e resta attaccata al treno Champions League, il Milan batte il Lecce e centra la sesta vittoria di fila in campionato, colpo salvezza per l'Em ...rtl

Serie A, i risultati odierni: vincono Milan, Roma ed Empoli, - Il Milan ha vinto 3-0 contro il Lecce grazie ai gol di Pulisic, Giroud e Leao. Vittoria anche per la Roma, che torna a vincere il derby per 1-0 contro la Lazio grazie alla rete di Mancini. In serata, ...calciohellas