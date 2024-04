Roma-Lazio 1-0 LIVE | torna in campo Abraham

Viabilità DEL 6 APRILE 2024 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA Roma -FIUMICINO CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL ... (romadailynews)

Dybala, rissa con Guendouzi durante il derby: Paulo gli mostra il parastinchi, volano insulti - Scintille durante il derby tra Roma e Lazio. Sul vantaggio per i giallorossi, Guendouzi si invola sulla destra e Dybala con un intervento in scivolata la mette in calcio d'angolo. I due vanno a terra ...corrieredellosport

A2 - Bassi presenta la trasferta del San Giobbe a Roma dalla Luiss - La partita, inizialmente prevista per la giornata di sabato 6 aprile e poi posticipata a domenica per la contemporaneità con il derby Roma-Lazio, sarà arbitrata dai signori Dionisi, Puccini e Marzulli ...pianetabasket

DIRETTA - Roma - Lazio 1-0: scintille Pedro-Paredes, ma Guida ammonisce solo lo spagnolo - Corner per la Roma. 41' Ingenuità di Romagnoli che dà la palla a Lukaku, ma il belga non la stoppa bene e la Lazio può immediatamente recuperare. 38' Intraprendente Gila, trova Kamada che crossa in ...lalaziosiamonoi