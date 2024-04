Roma-Lazio 0-0 LIVE | Paredes di controbalzo da fuori | alto di poco

Tensione alle stelle all’Olimpico per il derby Roma-Lazio , match valido per la trentunesima giornata di Serie A. Le due tifoserie hanno preparato il consueto spettacolo sugli spalti, che va a ... (sportface)

Roma Lazio , match valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Roma Lazio , valevole per la ... (calcionews24)

Tutto pronto all’Olimpico per il primo derby di De Rossi e Tudor. In palio punti fondamentaliTutto pronto all’Olimpico per il primo derby di De Rossi e Tudor. In palio punti fondamentali (corriere)