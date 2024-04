Roma | è tornato Abraham | calvario finito | pronto un nuovo ruolo con De Rossi

(Di sabato 6 aprile 2024) Era il 4 giugno 2023. Tammydisputava la sua ultima gara contro lo Spezia allenato da Leonardo Semplici, che oggi sta lottando per non...

Sardar Azmoun è tornato a Trigoria. Oggi l'iraniano ha conosciuto Daniele De Rossi per la prima volta, poiché quando era partito... (calciomercato)

"Perché il Torino? Perché mi ha fatto sentire importante, mentre dove ero prima forse non lo ero più". Duvan ... (calciomercato)

è tornato al gol dopo due anni in Nazionale nell`amichevole contro l`Ecuador, con De Rossi in panchina si è ripreso la Roma . Pellegrini sta... (calciomercato)

A2 F - Cestistica Spezzina cerca due punti a Torino per l'obiettivo playoff - Sia Torino che La Spezia sono reduci da un successo nell'ultima giornata, rispettivamente con Empoli e Stella Azzurra Roma. Nel match d'andata fu il Teen Basket a spuntarla al PalaMariotti col ...pianetabasket

Serie A: in campo Roma-Lazio 1-0 DIRETTA e FOTO - In campo Roma-Lazio 1-0 - DIRETTA - per la 31esima giornata di Serie A Le formazioni ufficiali regalano un paio di sorprese, soprattutto sulla sponda biancoceleste.ansa

Derby Roma-Lazio, out Aouar. Le curve danno spettacolo: la Sud con la dedica ad Ago - Il derby tra Roma e Lazio si accende, stavolta con lo spettacolo sugli spalti e le coreografie delle due curve: out Aouar per l'influenza ...calciomercato