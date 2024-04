Roma | De Rossi | “Dybala è stato spremuto Gestisco così”

(Di sabato 6 aprile 2024) Daniele Detorna a parlare in conferenza stampa e lo fa alla vigilia del derby tra lae la Lazio. Le sue parole sue...

Roma 5 aprile 2024 - È stata senza dubbio una settimana elettrica dalle parti di Trigoria, preparare il derby non è come preparare una partita qualunque e lo sa bene Daniele De Rossi . Lui che di ... (sport.quotidiano)

I Diffidati di Roma-Lazio : ecco chi sono i giallorossi a rischio squalifica in vista del match contro l’Udinese della settimana successiva. Derby capitolino che come di consueto rischia di lasciare ... (sportface)

Tudor lascia fuori Luis Alberto, De Rossi ritrova Dybala - Alle 18 il fischio d'inizio di Roma-Lazio all'Olimpico e le formazioni ufficiali regalano ... Tudor, poi, conferma ancora la difesa a tre. Solito 4-3-3 per De Rossi che si affida al tridente titolare ...ansa

Roma-Lazio, formazioni ufficiali: la scelta su Spinazzola, Tudor svela l’arcano - L'attesissimo derby della Capitale accende i motori, pronto a regalare emozioni al cardiopalma e a cancellare, si spera, le ultime notizie sconfortanti ...footballnews24

Roma-Lazio, le formazioni ufficiali: Angeliño a sinistra, ok Dybala e Isaksen - Roma e Lazio si affrontano alle 18 allo Stadio Olimpico nella 31esima giornata di Serie A, un derby che mette in palio punti pesanti per le ambizioni europee delle.calciomercato