Roma Crack | cocaina e ketamina in centro e in periferia | 15 arresti

(Di sabato 6 aprile 2024) Prosegue la lotta al traffico di sostanze stupefacenti dei Carabinieri del Comando Provinciale di. Nell’ambito di un servizio mirato i militari hanno eseguito una serie di controlli nei quartieri centrali e periferici della Città che hanno portato all’arresto, d’intesa con la Procura della Repubblica di, di 15 persone gravemente indiziate di detenzione ai fini di spaccio. Il servizio dei Carabinieri di contrasto alla detezione e allo spaccio – ilcorrieredellacitta.comTreCinecittà Nel quartiere Cinecittà, i Carabinieri della Compagnia diCasilina hanno arrestato in flagranza due 32enni, uno originario della provincia di Bari, l’altro originario di Genova, entrambi residenti a, già noti alle forze dell’ordine. I Carabinieri, in seguito ad una mirata attività investigativa, ...

Amine Hafsa arrestato a Roma e alla Polizia risponde: “Faccio il TikToker, ho 200mila follower” - C’è anche il giovane tiktoker Amin Mohamed Hafs a – conosciuto come Amine o Hafsus21 – tra gli arrestati durante il blitz anti-droga a Tor Bella Monaca, uno quei quartieri più difficili di Roma. Le op ...ilfattoquotidiano

Amine Hafsa, tiktoker fermato a Tor Bella Monaca per droga. «Ho più di 200 mila follower», la risposta ai poliziotti - L'elicottero della polizia che sorvola la zona, lampeggianti blu che accerchiano il quartiere, spacciatori che, pur di scappare, si lanciano nel vuoto dai ballatoi dei palazzi di ...ilmessaggero