Roma | circolo culturale diventa piazza di spaccio per droga e vendita di alcol | arrestato il presidente

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 6 aprile 2024)di San Lorenzola notte unadiper la malamovida di: l’intervento della Polizia.diin undi San Lorenzo: la vicenda a– Ilcorrieredellacitta.comStorie die malamovida, quello che ha portato alla chiusura di un. La struttura, presente nella zona di San Lorenzo, da diverso tempo non offriva solamente dei segmenti culturali per la cittadinanza: nelle ore serali si trasformava in unadove acquistarea prezzi irrisori e soprattutto. Le forze dell’ordine, che hanno indagato per mesi ...