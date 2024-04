Roma a ferro e fuoco | scontri tra tifosi Trovato un arsenale

Durante una lite scoppiata per futili motivi nel centro di prima accoglienza di via di Villa Troili, in zona Aurelia, ha colpito con un tubo di ferro un 23enne del Mali anche lui ospite della ... (ilfaroonline)

Mercoledì, giorno di rientro dalle vacanze pasquali, si è trasformato in un incubo per migliaia di pendolari e viaggiatori a causa di un doppio guasto sulle linee ferroviarie, con ritardi che hanno ... (thesocialpost)

Roma-Lazio, chi gioca e dove vederla - Oggi il derby Roma-Lazio. Mandati in soffitta i «maestri» Mourinho e Sarri, hanno stravolto tatticamente le loro squadre, dando un calcio agli integralismi ...ilgiornale

"In macchina con un arnese di ferro a forma di 'T' di 45 centimetri": denunciato 28enne - In macchina con un arnese di ferro a forma di "T". Un attrezzo - di quelli che si usano per avvitare o svitare i bulloni - di cui non ha saputo o voluto fornire alcuna spiegazione, né giustificazione.agrigentonotizie

Meloni-Salvini, dalle riforme al Fisco: le marcature reciproche tra i due leader - Giorgia Meloni e Matteo Salvini sono alleati ma si marcano a vicenda . Per ragioni elettorali, va da sé. D’altro canto il voto delle Europee è un banco di prova fuori ma soprattutto dentro la coalizio ...roma.corriere