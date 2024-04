Roccella | “L’Aquila esempio di rinascita e vitalità”

(Di sabato 6 aprile 2024)– “è l’della, della forza della comunità, del dolore che custodisce la memoria ma sa guardare al domani. Una città che insieme a tutto il territorio colpito sta tornando più bella e vitale di prima, nella consapevolezza che è la presenza delle persone a far vivere e rivivere i luoghi. Se la questione demografica è centrale per l’Italia, nei territori della ricostruzione lo è doppiamente. Il governo è al fianco di tutte le comunità che giorno dopo giorno costruiscono con coraggio il proprio futuro”. E’ quanto dichiara Eugenia, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, nel quindicesimo anniversario del terremoto del. L'articolo L'Opinionista.

L’Aquila-Samb: 100 biglietti extra per i tifosi marchigiani, prevendita al via domani - SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sarebbe dovuta partire nel tardo pomeriggio di oggi la prevendita degli ulteriori 100 biglietti per la tifoseria sambenedettese, in vista della trasferta a L’Aquila (leggi Q ...veratv