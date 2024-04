Robur | Leonardi | infortuni e speranze | Giocare al Franchi? Emozionante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) La pubalgia non ci voleva. In questo scorcio finale di campionato, con la possibilità di accumunare qualche presenza e qualche soddisfazione in più in un’annata comunque memorabile, Luca(nella foto) si è trovato a combattere anche con questo fastidioso problema. "Sto cercando di recuperare per domani – ha spiegato il bianconero –, spero di poter essere almeno convocato, di sedermi in panchina. In settimana ho ripreso a fare qualcosa con il gruppo, ma per essere al 100 per cento ho bisogno di un po’ di tempo in più. Valuteremo all’ultimo il da farsi". Non semplice, dopo una stagione in cui ritagliarsi spazio è stato complicato – cinque le presenze inanellate fino a oggi –, neanche potersi preparare con la squadra. "Sì, è stato difficile – le parole di–: anche durante la pausa per le festività pasquali vedevo i compagni ...