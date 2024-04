Rivoluzione Allegrini | Separazione dalla zia era nell' aria da anni | ridurremo la produzione Intervista al nuovo amministratore

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 6 aprile 2024) Sono passati tre mesi da quando Marilisaha venduto le sue quote ai nipoti, in quella che lei stessa ha definito una “transizione molto complessa”. Ora a capo dell’azienda di Fumane, ci sono i nipoti Francesco, Giove Matteo (eredi del fratello Franco) e Silvia (figlia di Walter). Per l’ex Lady Amarone si è trattato di un passaggio necessario per “diversità di idee sul futuro del brand”. Di questo e delassetto aziendale, abbiamo parlato con Francesco, oggi alla guida della cantina. Sono trascorsi un paio di mesi dal comunicato che annunciava lafra voi e la zia Marilisa. Quale è stato il momento in cui avete maturato l’idea che fosse necessario proseguire su percorsi differenti? Già nel 2020, mio padre Franco si stava ponendo degli ...