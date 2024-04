River Plate-Rosario Central lunedì 08 aprile 2024 ore 02 | 00 | formazioni | quote | pronostici

La stagione non è partita nel modo migliore per l’ Atletico Huracan, dodicesimo nella Zona A con soli 9 punti ottenuti in undici giornate. Il Globo è lontanissimo dalle prime quattro posizioni e al ... (infobetting)

La stagione non è partita nel modo migliore per l’ Atletico Huracan, dodicesimo nella Zona A con soli 9 punti ottenuti in undici giornate. Il Globo è lontanissimo dalle prime quattro posizioni e al ... (infobetting)

Nicolás Fonseca ha segna to un go favoloso da 30 metri col River Plate in Copa Libertadores. Il figlio di Daniel Fonseca , ex attaccante di Roma, Napoli e Juve, si sta prendendo il centrocampo dei ... (fanpage)

Nicolas Fonseca come papà Daniel: segna un gol capolavoro da 30 metri - Il centrocampista uruguaiano del River Plate va a rete Durante la partita di Copa Libertadores contro il Deportivo Tachira, The media could not be loaded, either because the server or network failed ...sport.tiscali

Argentina, segna da 30 metri: è il gol di un predestinato - È quello di Nicolas Fonseca, calciatore del River Plate e figlio di Daniel, ex campione della Juventus. Durante la partita di Copa Libertadores contro il Deportivo Tachira, il centrocampista ha segnat ...video.corriere

Nicolás Fonseca segna gol stupendo da 30 metri: il figlio di Daniel si sta prendendo il River Plate - Nicolás Fonseca ha segnato un gol bellissimo da 30 metri nella partita d'esordio del River Plate in Copa Libertadores contro il Deportivo Táchira. Il figlio di Daniel Fonseca, ex attaccante di Roma, ...fanpage