Ritorna l’Eccellenza Esame per la Civitanovese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Tre punti per presentarsi serena allo scontro diretto con il Montefano. Questo l’obiettivo della, in vista della sfida di domani, quando sarà ospite del Tolentino, nel match in programma alle 16 allo Stadio Della Vittoria. Con buone probabilità, a mancare l’appuntamento sarà l’attaccante Ramiro Brunet, che ha rimediato un problema alla gamba, mentre non si registrano ulteriori defezioni, oltre a quella di Michele Paolucci, tra le fila rivierasche. "Dobbiamo arrivare – afferma il centrocampista rossoblù Matteo Ercoli – al match della domenica successiva trovandoci almeno nella situazione in cui siamo ora, tuttavia contro i cremisi sarà una partita difficile, perché loro giocano bene: non a caso, all’andata abbiamo incontrato numerose difficoltà". Nell’ultimo turno prima della sosta, gli adriatici sono usciti sconfitti dal confronto interno con il ...