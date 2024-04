RISULTATI | ROH Supercard of Honor 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 6 aprile 2024) Nella nottata italiana, oltre a Smackdown ed alla Hall of Fame, ancheofsi è svolto in quel di Philadelphia, come da tradizione. L’evento ROH più importante dell’anno ha visto la consacrazione e l’emozionante vittoria del ROH World Title da parte di Mark Briscoe, che ha chiuso un evento incredibile per i fan. Ecco qui di seguito quanto successo: Zero Hour Trios Match: Premiere Athletes (Tony Nese, Josh Woods e Ari Daivari) battono Rhett Titus, Tony Deppen, e Adam Priest. Beast Mortos batte Blake Christian. Griff Garrison & Cole Karter sconfiggono SAP (Angelico & Serpentico). Maiah May sconfigge Momo Kohgo. EVENTO ROH Television Championship Match: Kyle Fletcher (c) batte Lee Johnson Mei Seira e le Empress Nexus Venus (Mina Shirakawa & Maika) battono Tam Nakano e le Queen’s Quest ...