Ristoranti e bar al setaccio | alimenti e vini privi di tracciabilità | sequestri e multe

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 6 aprile 2024) Controlli a tappeto dei Carabinieri del Nas di Latina, in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale hanno portato al sequestro di 25 chili di, di 80 litri di vino e cinque di olio. È l’esito delle attività svolte dai militari in diversi esercizi di ristorazione e bar della provincia, che oltre aihanno portato anche all’emissione di sanzioni amministrative a carico dei titolari delle attività ispezionate.del NAS – foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)Preparava il ‘poke bowl’ connon tracciabili In particolare, in un ristorante del comune di Latina, ove si commercializza uno dei trend gastronomici più popolari degli ultimi anni, il poke bowl, sono stati sequestrati circa 25 kg di, tra salmone e salumi, ...