Rinnovo Kvaratskhelia | svelata la sua volontà | quando si deciderà il futuro

(Di sabato 6 aprile 2024) Il Napoli è pronto a blindare Khvichaper i prossimi anni. La società e il calciatore sono già al lavoro per il prolungamento contrattuale. Arrivato nell’estate 2022, Khvichaè diventato uno dei beniamini in casa Napoli. Assieme a Victor Osimhen è stato uno dei protagonisti dell’annata che ha portato lo scudetto in Campania dopo trentatré anni. Nonostante la sua giovane età ha dimostrato di essere in grado di esprimere tutto il suo potenziale, riuscendo spesso ad essere decisivo per i compagni. La stagione in corso è stata ricca di alti e bassi, ma l’esterno georgiano non ha mai mollato la presa. Sono diverse le giornate in cui è mancata la rete o la giocata decisiva, ma ad essere sempre presente è stata la voglia di fare bene. Quest’ultima contraddistingue il classe 2001, il quale è ormai un leader sia dentro che fuori dal ...