Rincorsa salvezza Pro Sesto | provaci A Legnago per l’impresa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Una nuova, fondamentale tappa nel percorso della Pro, impegnata nella lottadel girone A di Serie C. La squadra allenata da Daniele Angellotti proverà anche oggi a risalire la china nella sfida in casa del, quinto in classifica e che non perde da quindici giornate di campionato. Una sfida proibitiva, ma la situazione impone di dover cercare punti un po’ ovunque, anche in campi dove si parte coi favori del pronostico nettamente contro, come sarà questo pomeriggio a partire dalle 18.30. La buona notizia per i biancocelesti è che con l’avvio del nuovo corso l’atteggiamento sembra molto diverso. Se il ritmo fosse stato sempre quello tenuto col nuovo allenatore, promosso dalla Primavera dopo l’avvio molto complicato con Parravicini e un breve interregno ancora più difficile con Paci, la Pro...