Rimini | sequestra uomo in casa per 10 ore | arrestata una 24enne

(Di sabato 6 aprile 2024) Unaitaliana è statadalla polizia acon l’accusa di rapina aggravata, violazione di domicilio e violenza privata nei confronti di un 60enne. Secondo quanto riporta l’Agi, la donna, dopo essere entrata nelladell’, lo avrebbe malmenato con calci e pugni causandogli fratture al volto per poi rinchiuderlo nella sua abitazione per oltre dieci ore. Poi in tarda nottata e sotto ulteriori gravi minacce di morte, lo avrebbe costretto ad andare a un bancomat a ritirare la cifra di circa 600 euro per consegnarglieli. La vittima in un primo momento aveva raccontato di essere stato aggredito da un gruppo di sconosciuti per poi cambiare la versione dei fatti. La, con precedenti, si trova ora nel penitenziario di Forlì.

