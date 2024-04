Riassunto | Talkdesk promuove Miles Ennis alla direzione vendite globali | accelerando la crescita internazionale dell’azienda come un innovatore nel settore dell’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 6 aprile 2024) L’esperto dirigente nelnominato per mettere il turbo all’espansionesua presenza in mercati chiavedirigerà le organizzazioni di venditasia nelle regioni EMEA (Europa, Asia mediorientale e Africa) e Asia-Pacifico sia nelle Americhe successivamentesua promozione da vicepresidente seniornelle Americhe a vicepresidente seniorin tutto il mondo.vanta oltre 20 anni di esperienza da direttorecon risultati comprovati presso alcune delle aziende tecnologiche più grandi e con maggiori profitti al mondo. Le soluzioni per i call center basate sull’intelligenza(IA) ...