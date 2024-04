Riassunto | SLB annuncia la sottoscrizione di un accordo per l’acquisizione di ChampionX nel quadro di una transazione all-stock

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 6 aprile 2024)rafforza SLB in qualità di leader nel settore della produzione, con prodotti chimici per la produzione e tecnologie di sollevamento artificiale di livello internazionale L’integrazione dei portafogli genererà valore per i clienti grazie a una profonda esperienza del settore e all’integrazione digitale, nonché all’ottimizzazione della produzione e della durata delle attrezzature Gli azionisti diriceveranno 0,735 quote di SLB per ogni quota diLe sinergie annuali al lordo delle imposte raggiungeranno circa 400 milioni di USD entro tre anni SLB aumenterà i rendimenti totali per gli azionisti fino a raggiungere un obiettivo di 3 miliardi di USD nel 2024 e fissa l’obiettivo di rendimenti per gli azionisti a 4 miliardi di USD nel 2025 HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–SLB (NYSE: SLB) e ...