Riaperte le candidature per le nomine nelle società partecipate o controllate

(Di sabato 6 aprile 2024) L’amministrazione di Massa riapre leper lecosì come per i componenti degli organi di controllo delle stesse. Le domande, in entrambi i casi, vanno presentate entro il 19 aprile con una dichiarazione di disponibilità tramite posta certificata e con firma digitale, all’indirizzo di posta elettronica [email protected] . Leo designazioni possono riguardare Asmiu, Master, Evam, Gaia, Casa Ascoli, Istituto studi e ricerche, Cermec, Erp e Area Spa oltre al Comitato di indirizzo Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. Tutte le informazioni sul sito del comune di Massa, www.comune.massa.ms.it