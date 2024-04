Reno all’esame Coriano Sanpa | un ultimo sforzo

(Di sabato 6 aprile 2024) Il campionato di Eccellenza torna subito dopo il turno infrasettimanale di mercoledì. Domani, alle 15.30, si disputano le gare della quattordicesima giornata di ritorno. Al termine della regular season mancano 4 turni.-Tropical. Al ‘Nostini’ la matricola di mister Ortolani torna in campo a distanza di 16 giorni dall’impegno, ovvero il ko 2-0 a Sasso Marconi contro la capolista. I gialloblù, sesti a quota 46, difendono la posizione di assoluto prestigio dall’assalto dei riminesi, che inseguono ad una lunghezza. La zona playoff dista 7 punti, ed è forse troppo lontana, ma niente potrà cancellare una stagione da incorniciare, condotta sempre nelle zone alte della classifica, mettendo in vetrina anche l’attuale capocannoniere Filippi con 18 reti. Da ‘vendicare’ c’è il ko dell’andata, quando il Tropical vinse 1-0. ...

