Renica | “La percentuale più alta di colpa è di ADL Giocando così si rischia anche a Monza”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 6 aprile 2024) L’ex calciatorecritica la gestione del Napoli: errori, mancanza di cuore e rapporti tesi con i giocatori. In una recente intervista alla trasmissione “Legends”, l’ex calciatore azzurro Alessandroha espresso un duro giudizio sull’andamento del Napoli nella stagione post-scudetto.ha focalizzato la sua analisi sugli errori gestionali che, a suo dire, hanno compromesso le prestazioni della squadra partenopea. “Sono settimane che parliamo sempre degli stessi errori difensivi”, ha affermato, riferendosi alle lacune nella linea difensiva del Napoli. “Questa squadra aveva tutte le possibilità di giocarsela fino alla fine per la qualificazione Champions, invece non si è posto rimedio a queste continue interpretazioni sbagliate, soprattutto della linea difensiva. E nonostante il calendario ...