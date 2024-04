Rendersi ridicoli fino alla fine non è importante | è l’unica cosa che conta?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 aprile 2024) La linea sottile che separa i giornalisti dai tifosi non esiste più, in Italia. Ed è stata superata da alcuni professionisti, che hanno scelto di sposare una “battaglia” che non ha nulla a che vedere con l’amore per l’informazione né per lo sport. L’errore sarebbe dare ulteriore risalto e visibilità BAR DELLO SPORT – Ciò che distingue i giornalisti dai tifosi non è l’approccio al lavoro. È il lavoro. I primi sono pagati – anche – per informare i secondi. I secondi pagano – anche – per essere informati dai primi. Un po’ la stessa differenza che c’è tra il barista e il cliente del bar. In un tradizionale bar dello sport, il primo viene pagato dal secondo per servirgli sul bancone – in genere – una birra ghiacciata. Il secondo paga il primo per bere quella birra ma soprattutto per vaneggiare del più e del meno. Lasciando da parte i numeri, che spesso servono solo a confondere, non saper ...