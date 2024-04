Rems | progetto salute | Dipendenza dalla nicotina? C’è un tabù da sfatare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) VOLTERRA Più sport, meno fumo. Una massima che vale per tutti e ancora di più per i pazienti con disturbi psichiatrici, che spesso sono fumatori con un alto grado didae che spesso hanno uno stile di vita connotato da sedentarietà e alimentazione scorretta. Per cercare di invertire questa tendenza, laha organizzato, in collaborazione con il centro sportivo italiano (Csi) volterrano, un incontro per sensibilizzare gli ospiti della residenza e delle altre strutture psichiatriche dell’Alta Valdicecina a uno stile di vita sano. "Il Csi organizza una serie di attività ricreative e formative – spiega Mario Pertici, coordinatore della formazione del Csi Volterrano – e in questo caso si è tentato di contribuire al miglioramento dello stile di vita. L’iniziativa ha avuto l’apprezzamento dei partecipanti, che hanno ...