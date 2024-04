Regionali Piemonte | il M5s ufficializza la candidatura di Sarah Disabato Affronterà l’uscente Cirio centrodestra e Pentenero Pd

(Di sabato 6 aprile 2024) Èla candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione. L’zione dellaè arrivata durante una conferenza stampa alla quale ha preso parte anche la vicepresidente Movimento ed ex sindaca di Torino, Chiara Appendino.è attuale consigliere regionale e presidente del gruppo consiliare pentastellato a Palazzo Lascaris oltre che coordinatrice regionale del M5s. Sfiderà il presidente della Regione uscente Alberto, forzista sostenuto dall’interoe la candidata del Partito democratico Gianna. Leinsi terranno l’8 e 9 giugno, quindi insieme alle elezioni europee. Rispetto alle elezioni in ...

"Penso vinceremo le elezioni regionali per il buon lavoro che abbiamo fatto come Lega in Piemonte e come centro destra con un ottimo governatore che ha dato pari dignità ai territori". Così il ... (quotidiano)

Salvini lancia la campagna elettorale per Cirio: “Vinceremo perché abbiamo governato bene, non per le inchieste sul Pd” - “Lega e centrodestra vinceranno in Piemonte non perché stanno uscendo le inchieste sul Pd ma perché abbiamo governato bene”. Così Matteo Salvini ha scaldato la platea intervenendo al convegno ...torino.repubblica

In Piemonte 181 nuovi medici di famiglia - TORINO (ITALPRESS) - La Regione Piemonte ha reclutato 181 nuovi medici di famiglia destinati ad altrettante zone che risultavano scoperte. L'assegnazione è avvenuta al termine di un avviso che ha ...notizie.tiscali