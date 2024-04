Regina Camilla divide Harry e William | “Lite con la matrigna”

(Di sabato 6 aprile 2024) Chein passato abbiano avuto tensioni con laè cosa nota, molto è stato raccontato anche nel libro Spare Il Minore. Nei mesi scorsi sono circolati dei rumor anche su presunte discussioni tra la sovrana e Kate Middleton, nelle quali sarebbe intervenuto, prendendo ovviamente le parti della moglie. In realtà un esperto della famiglia reale inglese ha rivelato che queste sarebbero solo voci e che la realtà sarebbe un’altra. Tom Quinn ha confessato al The Mirror che i rapporti tra lasarebbero migliorati molto e che questo avrebbe indispettito, che pare stia vivendo la vicinanza tra il fratello e lacome una sorta di tradimento del Principe del ...

Il mistero che circonda Kate Middleton e il suo stato di salute è rimasto per mesi. Da quando è stata operata all’addome a gennaio, Kensington Palace ha fornito solo piccoli aggiornamenti e solo il ... (it.newsner)

Camilla è riuscita a far cambiare a Carlo le sue abitudini alimentari. A trent'anni dal loro primo incontro, la regina ha convinto il re a non saltare più il pranzo, abitudine che il sovrano aveva ... (iltempo)

Re Carlo e il tumore: «Segnali positivi dalle terapie e viaggio confermato» - La cure contro il cancro diagnosticato a febbraio al 75enne re Carlo «stanno andando bene», al punto che il re pare abbia dato via libera al suo staff a portare avanti i ...leggo

Camilla e le 'follie' di Carlo: "Il pranzo Grazie a lei non lo salta più" - Camilla è riuscita a far cambiare a Carlo le sue abitudini alimentari. A trent'anni dal loro primo incontro, la Regina ha convinto il re a non saltare più il pranzo, abitudine che il sovrano aveva ...adnkronos

Daily Crown: l'esperta, 'Camilla ha cambiato le abitudini di Carlo, il re non salta più il pranzo' - Londra, 5 apr. (Adnkronos) - Camilla è riuscita a far cambiare a Carlo le sue abitudini alimentari. A trent'anni dal loro primo incontro, la Regina ha convinto il re a non saltare più il pranzo, ...lagazzettadelmezzogiorno