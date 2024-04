Reggio Emilia | far west nella notte | prova a rapinare una donna che fa benzina e poi tenta di dar fuoco al distributore

(Di sabato 6 aprile 2024), 6 aprile 2024 – Hato diunaina faree poi ha cercato di appiccare un incendio. Ma grazie all’intervento di un uomo, il malintenzionato è stato arrestato dalla polizia. Un venerdìda faralEnercoop di via Inghilterra, a. Erano circa le 5 quando una 59enne si è fermata per fare. All’improvviso, è stata colta d’assalto da un giovane che si è intrufolato nell’auto per cercare di rubarle qualcosa. Laha chiesto aiuto ad un 28enne che era appena arrivato a bordo della sua vettura per fare rifornimento. Poco dopo il malvivente è sceso dall’auto della, ...

Reggio Emilia , 2 aprile 2024 – Sono intervenuti anche i carabinieri in piazza Prampolini, in centro città, dove era in corso il mercato cittadino, per sedare una lite tra due uomini, che si sono ... (ilrestodelcarlino)

Reggio Emilia , 3 aprile 2024 – Il PalaBigi gremito, parterre, tribuna e curve pieni di volti storici e facce giovani, 'vecchi' e 'nuovi' in una sola serata: tra luci e sorrisi, nel cuore della città ... (ilrestodelcarlino)

Formazioni non ancora annunciate - La partita è in programma il giorno 6 aprile alle ore 16:15 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Attualmente la Reggiana si trova 9° in classifica con 40 punti (frutto di ...sport.virgilio

Brienza: «Io e la squadra abbiamo ancora tanta fame» - Alla vigilia del match con Reggio Emilia, coach Brienza pensa ai play-off. «Contento della nuova proprietà: ci parleremo nei prossimi giorni» Mai come oggi, in casa Pistoia Basket, è difficile non pen ...pistoiasport

