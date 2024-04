Reddito di libertà da 400 euro | di cosa si tratta? Chi può beneficiarne e quali sono i requisiti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 6 aprile 2024) Le donne vittime di violenzacostrette, loro malgrado, a dover affrontare una serie di difficoltà che non si fermano a questioni strettamente morali e psicologiche, ma anche oggettive che le spingono spesso a dover cambiare le loro abitudini di vita per non incorrere nuovamente in abusi.diper le donne vittime di violenza e i figli minori – ilcorrieredellacitta.comChe cos’è ildiNel tentativo di dare aiuto alle donne vittime di violenza è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre del 2020 il cosiddetto ‘di’ un sostegno finalizzato a permettere loro di affrontare percorsi per superare le difficoltà legate alla violenza subita. Il contributo economico prevede un massimo di ...