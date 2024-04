Reciterei il ruolo di un malato | J Fox non esclude il ritorno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Michael J. Fox prenderebbe in considerazione unalla recitazione se gli fosse offerto ungiusto che incorpori la ‘’realtà’’ della sua malattia. La star dial futuro ha annunciato il suo ritiro dallo schermo nel 2020, spiegando apertamente come la malattia di Parkinson abbia influenzato la sua memoria e reso difficile ricordare i dialoghi. Tuttavia, in una recente intervista a Entertainment Tonight l’attore 62enne ha detto che prenderebbe in considerazione l’idea di recitare di nuovo, a determinate condizioni: "se saltasse fuori unin cui potrei mettere dentro la mia realtà, le mie sfide e se potessi capirlo". All’attivista ed ex attore di Hollywood è stato diagnosticato il morbo di Parkinson in giovane età, un anno dopo l’uscita dial ...