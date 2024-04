Ravezzani non si dà pace | «Zhang condannato Oaktree | nulla in cambio!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 aprile 2024) Fabionon si dàper le notizie delle ultime ore che vedrebbero Stevenmantenere il controllo dell’Inter con l’accordo di. Su Twitter, il direttore di TeleLombardia trova poco credibili tali notizie. OPZIONE POCO VEROSIMILE – Stevenvuole tenersi l’Inter e questo è un dato di fatto. Per farlo, secondo le ultime notizie, sarebbe in corso un possibile accordo conper allungare la deadline del prestito da 300 milioni (più interessi) elargito tre anni fa. Una notizia che, secondo Fabio, sarebbe ai limiti del credibile. Questo il suo pensiero a riguardo: “Secondo alcuni,sarebbe disponibile a dare altro tempo a. Cioè a un presidente giàper non ...