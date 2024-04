Ravanelli | “Zirkzee perfetto per il Diavolo Camarda? Se fossi il Milan …”

(Di sabato 6 aprile 2024) Fabrizio, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul, su Francescoe sull'obiettivo Joshua

La Stampa - La Juve strizza l’occhio a Zirkzee - Come riferisce La Stampa - La Juve strizza l’occhio a Zirkzee. Sondaggio con Bologna d Bayern che può prenderlo a 40 milioni. In lizza anche Arsenal e Milan. L'attaccante olandese sarebbe il colpo per ...tuttojuve

YILDIZ, TRIDENTE O NULLA - Vedremo, sicuramente la posizione di Yildiz, i suoi movimenti ci fanno pensare che un trio come lo erano Del Piero, Ravanelli e Vialli sarebbe intrigante, difficile da ricreare con le debite ...tuttojuve

Domani il derby di Roma Milan, assalto a Zirkzee - De Rossi è pronto per il suo primo derby da allenatore. Nella rifinitura odierna sono arrivate notizie più che positive per l’allenatore giallorosso. Presente tutta la squadra salvo Azmoun, che è ...informazione