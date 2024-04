Ravanelli | “Se il Napoli vuole vincere fin da subito è Conte il profilo ideale”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 6 aprile 2024) L’ex attaccante della Juventus sostiene che l’arrivo dipossa essere la mossa vincente per il. Fabrizio, ex attaccante della Juventus, ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi partenopei con le sue recenti dichiarazioni riguardanti il possibile futuro allenatore del. In un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Tv Play,ha gettato luce sulle prospettive della squadra azzurra sotto la guida di un nuovo allenatore, mettendo in evidenza il nome di Antoniocome possibile candidatoper la panchina dei Campioni d’Italia. Secondo, Vincenzo Italiano è sicuramente un ottimo allenatore, ma se l’obiettivo èimmediatamente e instaurare una forte leadership, ...