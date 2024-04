Ravanelli | “Italiano ottimo tecnico | ma se il Napoli vuole vincere subito | Conte è l’ideale”

(Di sabato 6 aprile 2024), ex attaccante della Juve parla diche sono i due tecnici in orbita panchinaL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

L'OPINIONE - Ravanelli: "Italiano è un ottimo allenatore, ma al Napoli servirebbe Conte" - Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, è stato intervistato da TV Play: “Napoli Italiano è un ottimo allenatore, ha portato novità col suo calcio, ma se volessi vincere da subito portando ...napolimagazine

Ravanelli: “Italiano ottimo allenatore, ma per vincere subito il Napoli ha bisogno di Conte” - L'ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli, intervistato da TV Play, parla così di Italiano e Conte, due allenatori in orbita Napoli per il prossimo anno ...tuttonapoli

Lazio, Ravanelli: "Tudor ha lo stile Juve. Mandas mi ha sorpreso..." - L'ex attaccante Fabrizio Ravanelli è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare del nuovo corso di Igor Tudor sulla panchina della Lazio. In particolare si è soffermato ...lalaziosiamonoi