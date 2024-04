Raspadori | a Italiano verrà chiesto di trovargli una collocazione tattica Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 6 aprile 2024) Adi trovare una. Lo scrive ladello Sport. Ma asoprattutto di trovare unache permetta a Giacomodi tornare il gioiello che era al Sassuolo: il Napoli ha speso 35 milioni per acquistarlo e vuole recuperarlo.ama il 4-3-3 e il 4-2-3-1, e in quest’ultimo sistemaritroverebbe la suapreferita. Stesso discorso si potrebbe fare per Lindstrom: 25 milioni spesi in estate senza un ritorno tecnico accettabile, almeno fin qui. Vedremo se ...