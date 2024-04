Rari terremoti di magnitudo 4 8 e 3 8 colpiscono il nord-est | compresa l’area di New York

(Di sabato 6 aprile 2024)nel-est: Newcoinvolta Due, dirispettivamente 4.8 e 3.8, hanno colpito il-est degli Stati Uniti, interessando anchedi Newvenerdì scorso, come riportato dall’US Geological Survey (USGS). Il primo terremoto Il primo evento sismico è avvenuto alle 10:23 EDT, a una profondità di 4,7 chilometri, adella stazione Whitehouse nel New Jersey, a circa 64 km da Manhattan. L’USGS ha confermato l’accaduto. Il secondo terremoto Il secondo terremoto si è verificato alle 17:59 EDT, con epicentro a sud-ovest di Gladstone, sempre nel New Jersey, a una profondità di 9,4 km. Inizialmente L'articolo proviene da News Nosh.

Sisma e paura a New York. "I grattacieli oscillavano" - «I terremoti sono Rari ma non senza precedenti lungo la costa atlantica - ha spiegato da parte sua Paul Earle, sismologo dell'Università di Los Angeles - È probabile che le persone vicino ...ilgiornale

Terremoto a New York. Ondeggiano i grattacieli. Sospeso il Consiglio Onu - I terremoti a New York sono Rari: lo scorso gennaio un sisma di 1.7 di magnitudo è stato segnalato nel Queens, mentre nel 2011 un terremoto di 5.8 con epicentro in Virginia portò all’evacuazione del ...quotidiano

Terremoto a New York: momenti di paura ma nessun danno riportato - Oggi i grattacieli di New York hanno tremato a causa di un terremoto, provocando momenti di ansia in città. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni significativi. Le scosse, che sono durate cir ...online-news