(Di sabato 6 aprile 2024) "Giochiamo in casa e nel nostro fortino ci sentiamo più sicuri", dice il tecnico del Cagliari CAGLIARI - Per il Cagliari inizia un trittico di sfide contro le big, dove cercare comunque iche servono per la salvezza: domani l', poi l'Inter e la Juventus. "Abbiamo tre partite difficili,

La squadra di Italiano non vuole allontanarsi dalla zona Europa, quella d De Rossi intende accorciare sul quarto postoLa squadra di Italiano non vuole allontanarsi dalla zona Europa, quella d De ... (corriere)

Ranieri "Atalanta a volte perfetta, ma noi cerchiamo punti ovunque" - domani l'Atalanta, poi l'Inter e la Juventus. "Abbiamo tre partite difficili, ma non vorrei dimenticare le altre: sono otto difficilissime, non solo per noi ma per tutte le altre che lottano per ...sport.tiscali

Cagliari, Ranieri: “L’Atalanta è una corazzata, dopo di noi affronterà il Liverpool” - Cagliari-Atalanta domani domenica 7 aprile alle 18.00, poi Inter-Cagliari e Cagliari-Juventus. Inizia il trittico terribile per la squadra sarda e Ranieri si presente ai microfoni. L'Atalanta ha perso ...derbyderbyderby

Qui Cagliari, Ranieri: “L’Atalanta è una corazzata, ma…” - Alla vigilia della gara, in programma domani alle 18 alla Unipol Domus, valevole per la trentunesima giornata, le parole del tecnico del Cagliari ...calcioatalanta