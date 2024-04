Rai | il Tg2 di Antonio Preziosi entro fine maggio sarà completamente rinnovato Record di ascolti per Tg2 Italia Europa In forte crescita il Tg2 delle 13 e Tg2 Post

(Di sabato 6 aprile 2024) "Sicuri si parte" è la campagna sulla sicurezza stradale tenuta a battesimo dal Tg2, alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del Capo della Polizia Vittorio PIsani e dei vertici aziendali, Roberto Sergio e Giampaolo Rossi. Venti "pillole" con regole basilari per una guida in sicur

A meno di 24h dai fatti, Fiorello ha detto la sua in merito al fuorionda del giornalista Piergiorgio Giacovazzo di martedì 18 marzo al Tg2. Lo showman e la sua compagnia hanno, infatti, aperto la ... (funweek)

Sulla RAI un corso di guida sicura per TV e radio - Dal 7 aprile ogni domenica su TG2 Motori e Isoradio le pillole SICURI SI PARTE condotte da Maria Leichtner Si dice che ripetere le cose fa bene alla nostra conoscenza. Vale per tutto e in particolare ...msn

Maria Leitner, la giornalista Rai con la passione per i motori - Maria Leitner è uno dei volti noti della Rai oltre che una delle più note e apprezzate giornaliste che si occupano di auto in TV grazie a Tg2 Motori ...virgilio

Roma. “Sicuri si parte” campagna del Tg2 e Rai Isoradio per la sicurezza stradale con la collaborazione della Polizia di Stato - Le pillole, ideate e curate da Maria Leitner, andranno in onda a partire da domenica 7 aprile all'interno della storica rubrica Tg2 Motori e saranno ascoltabili contemporaneamente sul canale Rai Isora ...lamilano