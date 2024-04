Ragazza trucidata dopo la richiesta di aiuto | “Il mio ex vuole uccidermi” | la risposta gelida della polizia | “Non siamo un taxi”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 6 aprile 2024) Pubblicato il 6 Aprile, 2024 Sta facendo grande scalpore in Grecia la morte di Kyriaki Griva,28enne greca uccisa dal suo ex 39enne con numerose coltellate. L’ennesimo femminicidio, un crimine che purtroppo si sta diffondendo pericolosamente a tutte le latitudini in ogni angolo del mondo, che fa ancora più rabbia poiché si poteva evitare. La 28enne infatti è stata uccisa proprio vicino ad una stazione diad Atene, dove si era recata per chiederee protezione alle forze dell’ordine. “Per favore, accompagnatemi a casa” Secondo quanto riferito dai media greci, Kiriaki il 1° aprile si era recata alla stazione dipoiché aveva avvistato il suo ex, che era stato colpito da un’ordinanza restrittiva, aggirarsi intorno alla sua abitazione. Laaveva quindi chiesto ...