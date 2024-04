Ragazza chiede aiuto | l’agente risponde | “La volante non è un taxi” Viene uccisa poco dopo dall’ex

Nel dating Come chiedere a una ragazza di uscire è una forma d'arte. Arte, non scienza, perché gli ingredienti possono essere mischiati a piacimento ottenendo risultati differenti a seconda della ... (gqitalia)

Un 34enne residente a Legnano (Milano) è stato denunciato per tentata truffa ai danni di una 24enne. Dopo averla contattata sui social si è offerto di restituirle il telefono smarrito in cambio di ... (fanpage)

Arrestata perché aveva un chilo di hashish in borsa, in cella anche il fratello: aveva una pistola in casa Fratello e sorella in manette, lei preferisce andare in carcere perché non va d'accordo con ... (sbircialanotizia)